У Львові зафіксували 27 ДТП за участі самокатів

За менш ніж три місяці на лінію 102 надійшло 27 звернень про ДТП за участю самокатів у Львові. Найменше було зіткнень за участю самокатистів у квітні — 9 випадків, у червні зафіксували — 10 подій, у липні, вже — 8. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Востаннє ДТП за участі самоката сталося сьогодні, 21 липня на перетині вулиць Стрийська — Наукова.

Правоохоронці також нагадали кілька правил, які варто знати водіям самокатів:

не забувайте, що на тротуарі головний пішохід;

обирайте безпечну швидкість руху, аби ви могли вчасно відреагувати на зміну обстановки;

на пішохідному переході, ви теж пішохід — спішуйтеся;

виїжджаючи на велодоріжку, яка перетинає дорогу, переконайтеся, що водій автомобіля вас помітив і встигає загальмувати;

якщо ви їдете проїзною частиною — дотримуйтесь вимог дорожніх знаків та покажчиків світлофора;

рухайтеся якнайближче до правого краю проїзної частини.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що у Львові дівчина на електросамокаті зіткнулась із бусом.

Першу ДТП за участі самоката у Львові зафіксували у вересні 2019 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.