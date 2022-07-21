У Львові зафіксували 27 ДТП за участі самокатів

За менш ніж три місяці на лінію 102 надійшло 27 звернень про ДТП за участю самокатів у Львові. Найменше було зіткнень за участю самокатистів у квітні — 9 випадків, у червні зафіксували — 10 подій, у липні, вже — 8. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Востаннє ДТП за участі самоката сталося сьогодні, 21 липня на перетині вулиць Стрийська — Наукова.
Правоохоронці також нагадали кілька правил, які варто знати водіям самокатів:
- не забувайте, що на тротуарі головний пішохід;
- обирайте безпечну швидкість руху, аби ви могли вчасно відреагувати на зміну обстановки;
- на пішохідному переході, ви теж пішохід — спішуйтеся;
- виїжджаючи на велодоріжку, яка перетинає дорогу, переконайтеся, що водій автомобіля вас помітив і встигає загальмувати;
- якщо ви їдете проїзною частиною — дотримуйтесь вимог дорожніх знаків та покажчиків світлофора;
- рухайтеся якнайближче до правого краю проїзної частини.
Нещодавно Львівський портал повідомляв, що у Львові дівчина на електросамокаті зіткнулась із бусом.
Першу ДТП за участі самоката у Львові зафіксували у вересні 2019 року.
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Андрій Котенський