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Окупанти обстріляли Харків: є жертви

Ольга Денисяка

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Зранку 20 липня російські війська обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Про це повідомив у Facebook голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією посадовця, окупанти обстріляли один з районів міста. За попередньою інформацією, є постраждалі. Більше деталей голова ОВА пообіцяв оприлюднити згодом.

«В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі. Деталі повідомимо згодом», – заявив він.

Оновлено: Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули троє людей, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.

Також Синєгубав закликав мешканців Харкова без потреби не виходити на вулиці міста та перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Як повідомляв Львівський портал, також сьогодні зранку російські війська обстріляли житловий квартал у Нікополі. Щонайменше двоє людей загинули та дев’ятеро – поранені.

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