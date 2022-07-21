Львів попрощався з Героєм Тарасом Жеребецьким

У четвер, 21 липня, Львів попрощається з Героєм Тарасом Жеребецьким, який загинув, рятуючи своїх побратимів. Чин похорону відбувся в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховали військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

О 15.00 розпочався Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 15.30 міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямувала до Личаківського кладовища.

За словами керівника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука, Тарас Жеребецький загинув рятуючи поранених побратимів.

«Ще 2014 року Тарас взяв до рук зброю, аби боронити України від російських окупантів. Згодом, після звільнення з лав Збройних Сил України, активно займався громадською діяльністю, став депутатом Львівської районної ради. А після повномасштабного вторгнення московської орди до України 34-річний Тарас знову взяв до рук зброю та у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав нашу Батьківщину на найнебезпечніших ділянках збройного протистояння. У червні цього року указом Президента України Тарас Жеребецький нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. На жаль, під час виконання одного з бойових завдань Тарас загинув, рятуючи поранених побратимів», – повідомив Павло Ткачук.

Біографічна довідка Героя

Тарас Жеребецький (07.09.1987 – 18.07.2022) Народився у місті Червонограді Львівської області. Все своє свідоме життя прожив у Львові.

Закінчив Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10 Червоноградської міської ради. Вищу освіту здобув в Українській академії друкарства.

Активний учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності.

З початком російсько-української війни у 2014-му році проходив військову службу в лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Із 2020 року був головою фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді.

Старший сержант. З початком повномасштабного вторгнення росії захищав Україну у складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Указом Президента України від 4 квітня 2022 року № 391 нагороджений орденом «За мужність». Захисник Луганського аеропорту.

Загинув 18 липня 2022 року рятуючи поранених побратимів.

У Тараса Жеребецького залишились дружина, син та донька.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на фронті загинув керівник фракції Європейська Солідарність у Львівській районній раді Тарас Жеребецький.

Фото: Павло Ткачук

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