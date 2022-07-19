На війні загинув керівник фракції ЄС Львів

На фронті загинув керівник фракції Європейська Солідарність у Львівській районній раді Тарас Жеребецький. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі фракції.

У вересні Тарасові Жеребецькому мало виповнитися 35 років. Чоловік воював проти російських окупантів з початку війни у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення захисник повернувся на фронт складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

За словами Петра Порошенка, Тарас Жеребецький підірвався в авто, наїхавши на міну.

«У нашій пам’яті Тарас Жеребецький залишиться прикладом дієвого українця, патріота та воїна. На жаль, війна забирає найкращих, найсміливіших, найактивніших та найдобріших. Забирає цвіт української нації», – написала голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

У Тараса залишилися дружина, син та донька. З ними він встиг обачитися кілька днів тому, у перервах між важкими боями.