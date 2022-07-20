У Львові попрощаються з Героєм Тарасом Жеребецьким

21 липня Львів попрощається з Героєм Тарасом Жеребецьким, який загинув у боротьбі з російськими загарбниками. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, попрощаються з Тарасом у четвер, 21 липня, о 15.00 год. в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, о 11.30 год.

Чин поховання відбудеться на Личаківському кладовищі о 16.00 год.

Нагадаємо, керівник фракції Європейська Солідарність у Львівській районній раді 34-річний Тарас Жеребецький загинув, підірвавшись на міні.