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У Львові попрощаються з Героєм Тарасом Жеребецьким

Анастасія Диняк

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21  липня Львів попрощається з Героєм Тарасом Жеребецьким, який загинув у боротьбі з російськими загарбниками. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, попрощаються з Тарасом у четвер, 21 липня, о 15.00 год. в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, о 11.30 год.

Чин поховання відбудеться на Личаківському кладовищі о 16.00 год.

Нагадаємо, керівник фракції Європейська Солідарність у Львівській районній раді 34-річний Тарас Жеребецький загинув, підірвавшись на міні.

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