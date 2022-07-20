Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблі та поранені

Зранку 20 липня російські війська обстріляли житловий квартал у Нікополі. Щонайменше двоє людей загинули та дев’ятеро – поранені. Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За інформацією посадовця, житловий квартал НІкополя обстріляли з «Градів». Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Серед них є четверо дітей.

«Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів», – повідомив Резніченко.

Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток – пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. Крім того, по місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Над їх ліквідацією працюють піротехніки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.