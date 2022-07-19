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Резніков пообіцяв «дуже хороші новини» після розмови з главою Пентагону

Наталя Дуляба

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Після телефонної розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном міністр оборони Олексій Резніков анонсував «дуже хороші новини» зі США. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах “Рамштайн”: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України, та інше. Також глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше», – відзначив Резніков.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков заявив про впевненість, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні сказав, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. В цьому їм, зокрема, допомогло вчасне прибуття систем HIMARS.

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