Україна розірве дипвідносини з Білоруссю, якщо її війська перетнуть кордон, – Кулеба

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо білоруські збройні сили перетнуть український кордон. Про це в інтерв’ю Forbes заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України», – заявив Кулеба.

Також він зазначи, що шлях транзиту українського зерна через територію Білорусі в порти держав Балтії розглядався, якщо жоден інший не спрацює.

«В Україну з Білорусі летять ракети. Білоруський маршрут розглядався нами та союзниками виключно як шлях останньої надії, якщо вже ніщо інше не спрацює. Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному», –пояснив міністр.

Як повідомляв Львівський портал, за даними прикордонників, російські війська посилили обстріли прикордонних областей, однак створення ударних угрупувань в рф та білорусі, які б могли здійснити повторне вторгнення в Україну, наразі не спостерігається. Усі складові сектору безпеки і оборони України посилили ці напрямки.

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