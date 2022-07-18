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Львівські акробати вибороли «бронзу» на Всесвітніх іграх

Ольга Денисяка

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В завершальний день Всесвітніх ігор у Бірмінгемі (США) львівські акробати, вихованці ДЮСШ імені Віктора Чукаріна, здобули для України бронзові медалі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Бронзовими призерами Всесвітніх ігор у спортивній акробатиці стали: Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка та Тарас Яруш. Тренером команди є заслужений тренер України Костянтин Кукурудз, а хореографом – Анжела Бойко.

«У фіналі змагань наші акробати чудово виконали свою програму і цілком заслужено потрапили на п’єдестал пошани. В українців – бронза, срібло – в бельгійців, а золото – у британців. Вітаємо хлопців, їх тренерів, а також хореографів з заслуженими нагородами на Всесвітніх іграх», – розповіли в управлінні спорту Львова.

Нагадаємо, напередодні на Всесвітніх іграх львівський каратист Станілав Горуна виборов «срібло».

Як повідомляв Львівський портал, на Всесвітній іграх-2022 Україна здобула 45 медалей та зайняла третє місце у медальному заліку. Попереду лише Німеччина та США. Таким чином країна побила свій попередній рекорд у 29 нагород.

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