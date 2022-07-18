На Всесвітній іграх Україна здобула рекордну кількість медалей

Україна показала свій найкращий результат на цьогорічних Всесвітніх іграх та зайняла третє місце у медальному заліку. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Так, на Всесвітній іграх-2022 Україна здобула 45 медалей та зайняла третє місце у медальному заліку. Попереду лише Німеччина та США. Таким чином країна побила свій попередній рекорд у 29 нагород.

Збірну України представляли понад 100 атлетів, яким вдалося показати найкращий виступ у своїй історії на цих змаганнях. Зокрема українські спортсмени встановили й новий рекорд щодо «золота». Українці вибороли 16 золотих медалей. Збірна виграла окремий медальний залік у паверліфтингу та муай-таї.

Загалом українці завоювали медалі в 13 видах спорту:

«золото»: Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (паверліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо), Іванна Березовська (сумо), Олексій Бичков (паверліфтинг), Богдан Колмаков (паркур), Вікторія Козловська / Таїсія Марченко (спортивна акробатика), Богдан Мочульський (джиу-джитсу), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Пограничний / Данило Стецюк (спортивна акробатика), Ігор Любченко (муай-тай), Олег Приймачов (муай-тай), Анастасія Кулініч (муай-тай);

«срібло»: Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (паверліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо), Аліна Крисько (ушу), Орфан Сананзаде (кікбоксинг), Віталій Дубина (кікбоксинг), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдана Голуб (джиу-джитсу), Олександр Єфіменко (муай-тай);

«бронза»: Анастасія Дерев’янко (паверліфтинг), Лариса Соловйова (паверліфтинг), Святослав Семикрас (сумо), Данило Ковальов (паверліфтинг), Анастасія Антоняк (підводне плавання), Тетяна Мельник (паверліфтинг), Олександр Вересюк (сумо), Світлана Яромка (сумо), Роман Рева (ушу), Вікторія Онопрієнко (художня гімнастика), Дарина Іванова (кікбоксинг), Аліна Мартинюк (кікбоксинг), Роман Щербатюк (кікбоксинг), Ярослав Ткач (спортивне скелелазіння), жіноча команда (спортивна акробатика), Владислав Микитась (муай-тай), чоловіча команда (спортивна акробатика).