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Кікбоксери зі Стрия здобули медалі на Європейських студентських іграх

Наталя Дуляба

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Святослав Гасюк та Богдан Базюк зі Стрия посіли перше на друге місця у кікбоксингу WAKO на Європейських студентських іграх. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні молоді та спорту.

Так, чемпіоном Європейських Ігор став 24-річний майстер спорту України Святослав Гасюк, який змагається у ваговій категорії до 71 кг. «Бронзу» виборов 28-річний Богдан Базюк у ваговій категорії 67 кг.

Обидва спортсмени родом зі Стрия. Тренуються під керівництвом тренера Андрія Шапошнікова у бійцівському клубі «Хануман».

Додамо, що Європейські студентські ігри цими днями проходять у Польщі. У кікбоксингу WAKO збірну України вже успішно представили двоє спортсменів зі Львівщини.

Нагадаємо, львівські акробати здобули бронзові медалі в останній день Всесвітніх ігор, які відбувалися у Бірмінгемі (США).

Загалом на цих світових змаганнях Україна здобула 45 медалей та зайняла третє місце у медальному заліку. Попереду лише Німеччина та США. Таким чином країна побила свій попередній рекорд, який становив 29 нагород.

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Фото: ЛОДА

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