ЄС погодив п'ятий транш військової допомоги Україні

Рада Євросоюзу погодила п’ятий транш військової допомоги для України на 500 мільйонів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Так, ЄС надасть Україні військову допомогу загальною вартістю 500 мільйонів євро. Від початку повномасштабної війни сума допомогу сягнула вже 2,5 мільярдів євро.

Зауважимо, попередній транш військової допомоги Україні був спрямований на надання важкого озброєння. Загальна вартість четвертого траншу становила також 500 мільйонів євро.

Окрім того, Євросоюз ухвалив рішення щодо макрофінансової допомоги для «забезпечення нагальних потреб». На це виділили мільярд євро, а другий такий транш може становити 8 мільярдів євро.