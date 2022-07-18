ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС погодив п'ятий транш військової допомоги Україні

Анастасія Диняк

|

Рада Євросоюзу погодила п’ятий транш військової допомоги для України на 500 мільйонів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Так, ЄС надасть Україні військову допомогу загальною вартістю 500 мільйонів євро. Від початку повномасштабної війни сума допомогу сягнула вже 2,5 мільярдів євро.

Зауважимо, попередній транш військової допомоги Україні був спрямований на надання важкого озброєння. Загальна вартість четвертого траншу становила також 500 мільйонів євро.

Окрім того, Євросоюз ухвалив рішення щодо макрофінансової допомоги для «забезпечення нагальних потреб». На це виділили мільярд євро, а другий такий транш може становити 8 мільярдів євро.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал