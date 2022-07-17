ЗСУ ліквідували щонайменше 220 ворожих літаків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 38 300 військових, 1 649 танків, 220 літаків та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 17 липня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 38 300 (+160) осіб,
- танків ‒ 1 684 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 879 (+5) од,
- артилерійських систем – 846 (+0) од,
- РСЗВ ‒ 248 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 110 (+1) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 746 (+11) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 688 (+1),
- Крилаті ракети – 166 (+4);
- Спеціальна техніка ‒ 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк