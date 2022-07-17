У МЗС назвали кількість людей, які були на борту літака, який впав у Греції

Міністерство закордонних справ України прокоментувало авіакатастрофу в Греції та наголосило, що увесь екіпаж літака складався з громадян України. Про це Львівському порталу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, на місце аварії на півночі Греції прибули українські консули. Наразі там тривають рятувальні роботи і гасіння пожежі. Представники України та Греції разом з правоохоронцями з’ясовують усі обставини інциденту.

За словами Ніколенка, екіпаж літака складався із восьми громадян України.

«Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів», – розповів він.

Також працює «Гаряча лінія» МЗС України для родичів членів екіпажу: +38 044 238 1588.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася у суботу, 16 липня, поблизу міста Кавала на півночі Греції. Пілот літака попросив екстрену посадку в аеропорту Кавали через проблему з двигуном, однак не зміг досягти злітно-посадкової смуги.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний «потенційно небезпечний» вантаж. Припускають, що на борту могли бути боєприпаси.