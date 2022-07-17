У Греції розбився літак української компанії

На півночі Греції розбився вантажний літак Ан-12 української компанії, що летів із Сербії до Йорданії. Про це пише ВВС.

Так, авіакатастрофа сталася у суботу, 16 липня, поблизу міста Кавала на півночі Греції. Пілот літака попросив екстрену посадку в аеропорту Кавали через проблему з двигуном, однак не зміг досягти злітно-посадкової смуги.

Наразі кількість людей, яка була на борту літака не повідомляється. За деякими даними, на ньому могли бути вісім осіб.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний «потенційно небезпечний» вантаж. Припускають, що на борту могли бути боєприпаси.

Відомо, що літак загорівся в повітрі. Після того, як він зіткнувся з землею, стався потужний вибух. До місця катастрофи прибули сім пожежних машин, але вони не змогли під’їхати через вибухи.