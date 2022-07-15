У Вінниці оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару рф

У п’ятницю, 15 липня, у Вінниці – День жалоби за людьми, що загинули напередодні внаслідок ракетного удару росіян. Про це йдеться на сторінці Вінницької міської ради у Telegram.

За останніми даними, російські ракети забрали життя 23 людей у Вінниці, серед них троє дітей. Поранено 66 осіб, 34 із них є у важкому стані, ще п’ятеро – у критичному.

Також 39 людей, із якими відсутній зв’язок, ще розшукують.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Відомо, що свої ракети військові рф випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Протягом усього дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого удару, розбирали завали. Вранці 15 липня пошукові роботи відновили, до них залучили 437 надзвичайників.

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