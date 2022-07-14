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Українська розвідка спростувала заяви рф про підготовку ЗСУ до ударів по Білорусі

Ольга Денисяка

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Головне управління розвідки Міноборони України спростувало повідомлення російських ЗМІ щодо нібито підготовки ЗСУ до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Про це йдеться у Facebook ГУР Міноборони.

Протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад «Волга 1».

Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України заявила, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться російською федерацією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України.

«Відповідно, подібні публікації абсолютно не відповідають дійсності, а Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права», – йдеться в повідомленні. 

Додамо, що українські прикордонники напередодні заявили, що наразі не фіксують створення наступальних угруповань у білорусі.

Додамо, що у Львові напрацювали план дій, якщо відубдеться вторгнення з боку Білорусі. У кожному районі Львова створять штаби оборони та продовжать формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

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