Українська розвідка спростувала заяви рф про підготовку ЗСУ до ударів по Білорусі

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало повідомлення російських ЗМІ щодо нібито підготовки ЗСУ до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Про це йдеться у Facebook ГУР Міноборони.

Протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад «Волга 1».

Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України заявила, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться російською федерацією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України.

«Відповідно, подібні публікації абсолютно не відповідають дійсності, а Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що українські прикордонники напередодні заявили, що наразі не фіксують створення наступальних угруповань у білорусі.

Додамо, що у Львові напрацювали план дій, якщо відубдеться вторгнення з боку Білорусі. У кожному районі Львова створять штаби оборони та продовжать формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.