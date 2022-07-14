У Запоріжжі побільшало поранених після удару по підприємству

Кількість поранених внаслідок удару по підприємству у Запоріжжі 13 липня, зросла до 16 осіб. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у своєму Telegram.

Сімох поранених у стані середньої важкості забрали в лікарню, ще дев’ять осіб отримують амбулаторну допомогу. Відтак загалом від удару російських окупантів по Запоріжжю постраждали 16 людей.

«Цей безглуздий та цинічний обстріл – це чергове порушення рашистськими військами законів і звичаїв війни та терор цивільних людей. За фактом обстрілу вже відкрито відповідне кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування», – написав Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, у середу, 13 липня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Ворожі ракети влучили в одне із промислових підприємств. Спочатку було відомо про 14 поранених.

Правоохоронці розслідують удар по Запоріжжю за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Фото: Офіс генпрокурора