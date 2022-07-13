Окупанти двічі вдарили по Запоріжжю

13 липня російські війська двічі вдарили ракетами по Запоріжжю. Влучили в підприємство. Про це йдеться у Телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації.

Удари зафіксували під час повітряної тривоги, яку пообіді 13 липня оголосили по всій території України.

«В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста», – йдеться в повідомленні.

В ОВА пообіцяли згодом надати більше інформації.

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