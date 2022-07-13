Ракетний удар по Запоріжжю: поранено 14 людей

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, який здійснили російські війська 13 липня, поранення дістали 14 людей. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

За даними слідства, російські військові у середу, 13 липня, здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, поранення отримали 14 людей.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі триває розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс генпрокурора