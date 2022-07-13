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Ракетний удар по Запоріжжю: поранено 14 людей

Наталя Дуляба

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Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, який здійснили російські війська 13 липня, поранення дістали 14 людей. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

За даними слідства, російські військові у середу, 13 липня, здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, поранення отримали 14 людей.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі триває розслідування.

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Фото: Офіс генпрокурора

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