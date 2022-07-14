ОСТАННІ НОВИНИ

Нардепи пропонують штрафувати порушників комендантської години

Ольга Денисяка

|

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт №7553 зареєстрували 12 липня.

Як йдеться у пояснювальній записці, до 24 лютого 2022 року в Україні ще не вводили комендантську годину, тому і відповідальність за її порушення законодавством не передбачена.

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статтею 210-2. Вона передбачатиме, що порушники комендантської години можуть отримати попередження або штраф.

Якщо людина вперше порушить комендантську годину, вона може отримати попередження, або штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн). Якщо упродовж року людина знову це зробить, доведеться платити штраф від 1700 грн до 3400 грн.

Депутати також зазначили, що головним завданням законопроєкту є «усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також для забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану».

Як повідомляв Львівський портал, з 12 квітня комендантська година у Львівській області триватиме з 23:00 до 06:00 год. Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу.

Додамо, що з червня у Дрогобицькому районі на Львівщині порушникам комендантської години почали вручати повістки. За перші два тижні їх отримали 12 порушників.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал