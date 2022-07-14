Нардепи пропонують штрафувати порушників комендантської години

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт №7553 зареєстрували 12 липня.

Як йдеться у пояснювальній записці, до 24 лютого 2022 року в Україні ще не вводили комендантську годину, тому і відповідальність за її порушення законодавством не передбачена.

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статтею 210-2. Вона передбачатиме, що порушники комендантської години можуть отримати попередження або штраф.

Якщо людина вперше порушить комендантську годину, вона може отримати попередження, або штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн). Якщо упродовж року людина знову це зробить, доведеться платити штраф від 1700 грн до 3400 грн.

Депутати також зазначили, що головним завданням законопроєкту є «усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також для забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану».

Як повідомляв Львівський портал, з 12 квітня комендантська година у Львівській області триватиме з 23:00 до 06:00 год. Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу.

Додамо, що з червня у Дрогобицькому районі на Львівщині порушникам комендантської години почали вручати повістки. За перші два тижні їх отримали 12 порушників.

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