На Львівщині відкрили ще одне модульне містечко для переселенців

14 липня у селі Бортятин, що на Яворівщині, відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Загалом містечко складається з 10 поєднаних між собою контейнерів (5 житлових та 5 господарських приміщень). У будинках є всі умови для проживання: кухні, санвузли та душові кабінки. Санвузли та душові розташовані безпосередньо в будівлі, де й кімнати. На території також облаштували дитячий майданчик.

Живуть у містечку переселенці, які до цього тимчасово проживали у школах, дитсадках та інших комунальних закладах Судововишнянської та сусідніх громад.

Формат будинку відрізняється від інших модульних містечок, які вже збудовані у Львові. Його спроєктували таким чином, що кухня, санвузли та душові будуть безпосередньо у будівлі, де розташовані спальні кімнати. Це забезпечить додатковий комфорт та безпеку дітей.

Профінансував проєкт міжнародний благодійний фонд «Safe Pass Group» за підтримки благодійних міжнародних фондів США, Австралії та Нової Зеландії.

Окрім цього, на Львівщині збудували ще 4 модульні містечка, 3 – у Львові, 1 – у с. Хоросно Солонківської ТГ. Будівництво одного містечка триває у Стрийській громаді, є проєкти на будівництво житла для ВПО у Добротвірській та Дрогобицькій громадах.

Також у Львові збудують окремі дерев’яні будиночки для вагітних жінок-переселенців. Всі роботи профінансує Червоний хрест, на них виділили 26 млн грн.

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Фото: Львівська ОВА