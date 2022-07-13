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У львівській лікарні виходили близнят із переплетеними пуповинами

Ольга Денисяка

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Матвійку та Тимофієві сьогодні уже місяць і важать вони майже по три кілограми, тоді як на світ дітки з’явилися з вагою менше двох і ризиком задихнутися. Пуповини у маминому лоні не лише щільно з’єднували братиків, але й загрожували їх життю – будь-якої миті їм могло забракнути кисню. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Аби врятувати синочків, мама Марта погодилася на кесарів розтин. Його на 32-му тижні вагітності виконали медики Третього медоб’єднання Львова. Одразу з операційної малята потрапили в реанімацію дитячої лікарні святого Миколая.

«Братики самостійно не дихали, більше тижня вони були на штучній вентиляції легень. Далі спеціалісти відділення патології новонароджених боролися з інфекціями та супутніми захворюваннями. І нині, коли небезпека позаду, ми нарешті готові попрощатися із нашими маленькими пацієнтами. На згадку про випробування, яке сім’я була змушена пройти, мама сплела косичку з синьо-жовтих стрічок, що символізує переплетені пуповинки. Нею жінка поєднала перші іграшки синів – зайчиків, що їх подарував тато», – зазначають у Першому медоб’єднанні Львова.

Марта з Віктором кажуть: вдячні ЗСУ за можливість народжувати вдома, у Львові, і вірять, що їхні маленькі синочки стануть великими українцями.

Нагадаємо, раніше у Третьому медоб’єднанні Львова медики допомогли народитись двійні, в яких переплелися дві пуповини. Рідкісний випадок виник у монохоріальної моноамніотичної двійні, тобто, коли плоди мають одну спільну плаценту та перебувають в одній амніотичній порожнині.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина стала лідером за народжуваністю в Україні. За перші шість місяців 202 року тут народились 9079 дітей.

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