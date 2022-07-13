Окупанти депортували два мільйони українців, – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові депортували два мільйони мешканців тимчасово окупованих територій України. Серед них є декілька сотень тисяч дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Депортація. Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве», – повідомив президент.

Він заявив, що всіх вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на батьківщину.

Також Зеленський розповів про те, як росіяни змушують проходити людей так звані фільтраційні табори і там залишаються десятки тисяч українців.

«Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли? Більш того, росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території. Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається», – сказав Зеленський.

Зазначимо, росія не заперечує, що депортує на свою територію українців. В рф визнали, що примусово вивезли понад мільйон громадян України без участі української влади.

За даними розвідки, примусово вивезених українців змушують приймати громадянство псевдо республік, якщо ж вони відмовляються, то погрожують репресіями.

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