Кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 48 осіб

З-під завалів житлової багатоповерхівки у Часовому Яру, що на Донеччині, дістали ще одне тіло. Таким чином кількість жертв обстрілу російської армії зросла до 48 осіб. Про це йдеться на сторінці ДСНС у Facebook.

«Станом на 19:00 у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло однієї загиблої особи. Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, серед них – одна дитина. Врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські окупанти ракетами вдарили по багатоповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Відразу було відомо про 15 загиблих.

Рятувальники припускали, що під руїнами можуть перебувати ще 24 людини. Станом на 11 липня кількість загиблих зросла до 31 особи.

Станом на 13 липня рятувальники дістали тіла ще 11 загиблих місцевих мешканців. Дев’ятьох людей вдалося врятувати. Таким чином унаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Часовому Яру загинули щонайменше 46 осіб. Серед них – дев’ятирічна дитина.

Станом на 10:00 год. 13 липня під руїнами будинку у Часовому Яру виявили тіло ще однієї загиблої людини. Відтак кількість жертв виросла до 47.

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