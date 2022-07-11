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ЗСУ знищили командування окупантів у Херсоні

Анастасія Диняк

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Російські окупанти розповідають, що українські військові розбили їхнє командування в тимчасово окупованому Херсоні. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта зі своїм товаришем. Росіянин розказує, що на Херсонському напрямку ЗСУ знищили «найголовніше командування» росіян.

«Ти вже чув, що там вчора сталося в Херсоні? Влучили, короче, в найголовніше командування. Там дванадцять 200-х. Не в нас, а типу в найкрутіше командування на нашому напрямку», – йдеться в розмові.

Окрім того, окупант розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

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