В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти

Станом на 11 липня в Україні приблизно 7200 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Мова йде про бійців різних інституцій. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає Суспільне.

«Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк “Азов” — це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.) і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі», – повідомив Олег Котенко.

За його словами, більшість зі зниклих військових – у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади

«Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі», – пояснює омбудсмен

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині рідні безвісти зниклих військових можуть отримати безкоштовний супровід адвоката. Всі деталі читайте тут.

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