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Росіяни атакували Харків: понад 30 постраждалих

Анастасія Диняк

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Російські окупанти обстріляли Харків. Унаслідок цього щонайменше троє людей загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, вранці 11 липня росіяни з реактивних систем залпового вогню обстріляли Харків. Унаслідок обстрілу загинули троє місцевих мешканців.

Окрім того, щонайменше 31 людина постраждала. Серед них двоє дітей – 4 та 16 років. Усі поранені знаходяться у лікарні під наглядом лікарів.

Зауважимо, вночі та вранці окупанти ще три рази відкривали вогонь по Харкову. Унаслідок цього зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині міста.

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Фото: ДСНС

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