Окупанти хочуть стратити двох «азовців»

росіяни стверджують, що двом бійцям «Азову» загрожує страта. Про це пише Українська правда.

Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний Фрост, прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко (Фокс).

За даними джерела видання у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.

російські пропагандисти повідомляють різні версії: одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.

Про причини також існують різні версії. Спочатку писали, що «азовці» нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас ​жодних доказів та подробиць не повідомляють.

Відомо, що безпосередньо перед «судом» бойовики 8 липня скасували «мораторій на смертну кару».

Як писав Львівський портал, Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території «Азовсталі», перебували у колонії в Донецькій області. Джерела журналістів в українській владі твердили, що в Оленівці перебувають 2 449 українських військовослужбовців як полонені.

Президент Володимир Зеленський каже, що в руках російських окупантів перебувають понад 2500 захисників «Азовсталі».

Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель «Азовсталі» вийшли 2 439 бійців. Представники «Червоного хреста» реєстрували українських захисників як військовополонених.

19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку «Азов» вивезли з окупованої території Донеччини в росію для «слідчих дій». Перед цим командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

29 червня в межах найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 – це захисники «Азовсталі».

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