Львівські десантники «демілітаризували» два російські танки

На Донеччині воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два російських танки за допомогою «Javelin» та «Стугн-П». Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Бойові машини російських окупантів були знищені десантниками з американського ПТРК «Javelin» та українського «Стугна-П».

«На Донеччині воїни 80 окрема десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ “демілітаризували” два російські танки, перетворивши їх на металобрухт. Продовжуємо “полювання” за бронетехнікою загарбників. Смерть російським окупантам! Разом до Перемоги! Слава Україні», ‒ йдеться в повідомленні.

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Додамо, що на війні проти України російська федерація вже втратила ‒ 1645 танків.

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