росія позбулася вже 1645 танків в Україні

На війні проти України російська федерація вже втратила понад 37 тисяч своїх військових, 1645 танків і 3828 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 11 липня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 37 400 осіб ліквідовано (+100);
- танків ‒ 1645 одиниць (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 3828 одиниць (+5);
- артилерійських систем – 838 одиниць (+4);
- РСЗВ – 247 одиниць (+0);
- засоби ППО – 109 одиниць (+1);
- літаків – 217 одиниць (+0);
- гелікоптерів – 188 одиниць (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць (+0);
- крилаті ракети – 155 одиниць (+0);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 одиниць (+2);
- спеціальна техніка – 66 одиниць (+0).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському напрямку. Остаточні дані встановлюються.
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Наталя Дуляба