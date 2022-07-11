росія позбулася вже 1645 танків в Україні

На війні проти України російська федерація вже втратила понад 37 тисяч своїх військових, 1645 танків і 3828 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 11 липня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 37 400 осіб ліквідовано (+100);

танків ‒ 1645 одиниць (+4);

бойових броньованих машин ‒ 3828 одиниць (+5);

артилерійських систем – 838 одиниць (+4);

РСЗВ – 247 одиниць (+0);

засоби ППО – 109 одиниць (+1);

літаків – 217 одиниць (+0);

гелікоптерів – 188 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць (+0);

крилаті ракети – 155 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 одиниць (+2);

спеціальна техніка – 66 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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