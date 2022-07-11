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росія позбулася вже 1645 танків в Україні

Наталя Дуляба

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На війні проти України російська федерація вже втратила понад 37 тисяч своїх військових, 1645 танків і 3828 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 11 липня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 37 400 осіб ліквідовано (+100);
  • танків ‒ 1645 одиниць (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 3828 одиниць (+5);
  • артилерійських систем – 838 одиниць (+4);
  • РСЗВ – 247 одиниць (+0);
  • засоби ППО – 109 одиниць (+1);
  • літаків – 217 одиниць (+0);
  • гелікоптерів – 188 одиниць (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць (+0);
  • крилаті ракети – 155 одиниць (+0);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 одиниць (+2);
  • спеціальна техніка – 66 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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