В Херсоні ЗСУ вдарили по військовій частині окупантів, – ОВА

Українські захисники завдали ударів по військовій частині російських окупантів у Херсоні. Про це заявив у Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й», – йдеться в повідомленні.

За даними посдовця, очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче і дізнатись щось – окупанти стріляють в повітря.

Зазначимо, що напередодоні українські захисники вдарили по командних пунктах, техніці та складах боєприпасів російських окупантів в районі Чорнобаївки на Херсонщині.

Львівський портал повідомляв, що в Херсонській ОВА закликали жителів окупованої Херсонщини виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу.

Також ще наприкінці червня міністерка реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватись, аби полегшити контрнаступ української армії для деокупації області.

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