Мешканців Херсонщини закликають готувати укриття, аби «пережити контрнаступ ЗСУ»

Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, вода та їжу. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише Українська правда.

«Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити, треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна», – сказав він.

За словами Соболевського, на Херсонщині останнім часом ЗСУ мають все більше успіхів.

Як повідомляв Львівський портал, ще наприкінці червня міністерка реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватись, аби полегшити контрнаступ української армії для деокупації області.

При цьому посадовиця додала, що виїхати українці можуть через окупований Крим, скориставшись фейковими документами, що видають росіяни. Україна за це не каратиме.

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