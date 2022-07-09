Українцям, майно яких знищила війна, хочуть списувати кредити

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт щодо списання заборгованості по кредитах на майно, яке було знищене під час воєнних дій. «За» у першому читанні проголосували 283 нардепи, пише Укрінформ.

Йдеться про законопроєкт №7441-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України».

Він передбачає, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування, позичальник має право звернутися до банку із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, об’єкт незавершеного будівництва) або автомобіль, що відповідає хоча б одній з таких ознак:

станом на дату подачі заяви нерухоме майно розташоване на тимчасово окупованій території, пошкоджене чи знищене внаслідок бойових дій.

Позичальник має право звернутися до кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит також тоді, якщо предметом забезпечення за таким договором є майнові права на нерухоме майно чи автомобіль, що відповідає хоча б одній з наведених вище ознак.

Кредитор звільняє позичальника, нерухоме майно якого розташоване на тимчасово окупованій території, від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) з робочого дня, наступного за днем подання заяви, до 90 дня включно після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або до дня подачі підтвердних документів.

Позичальник, нерухоме майно чи автомобіль якого знаходиться на підконтрольній території України, зобов’язаний подати підтвердні документи одночасно із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит. Кредитор звільняє такого позичальника від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит з робочого дня, наступного за днем подачі заяви з підтвердними документами, до моменту отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за знищене внаслідок бойових дій майно та подальшого врегулювання відносин з кредитором.

Щодо прощення кредиту, то позичальник не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про прощення (анулювання) заборгованості за договором про споживчий кредит.

За умов якщо: предмет забезпечення за таким договором знищено внаслідок бойових дій, загальна площа якого не перевищує для квартири – 140 кв м, для житлового будинку – 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об’єм двигуна якого не перевищує 2500 сантиметрів. Також у позичальника станом на 23 лютого 2022 року має бути відсутня прострочена заборгованість за таким договором.

Позичальник разом із заявою зобов’язаний подати одночасно підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна або автомобіля усім умовам, визначеним у цьому пункті. Кредитор здійснює прощення всієї заборгованості за договором про споживчий кредит протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та повного пакета підтвердних документів. Після цього кредитор набуває право на отримання компенсації від держави відповідно до закону.

Обов’язок сплати позичальником грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за пошкоджене або знищене майно внаслідок бойових дій.

Законопроєкт також встановлює, що кредитор після отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, не має права здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії. Аналогічна процедура пропонується для осіб, які придбали новозбудоване нерухоме майно.

Як писав Львівський портал, лише станом на середу квітня було відомо, що своєю війною росіяни залишили без житла 220 тисяч громадян України.

Заявку про знищення чи пошкодження майна внаслідок бойових дій українці можуть подавати через «Дію».

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