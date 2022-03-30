Як у «Дії» подати подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

Відтепер у державному сервісі «Дія» можна подати заявку на відшкодування збитків за зруйноване російськими окупантами житло. Про це Львівському порталу повідомили в Мінцифри.

Подати заяву можуть українці, у яких було пошкоджено:

Приватні будинки (садибні, дачні та садові)

Квартири

Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку)

Що треба зробити в застосунку:

У Послугах виберіть пункт Повідомлення про пошкоджене майно. Заповніть форму. Для цього знадобиться така інформація:

ПІБ;

РНОКПП;

Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти);

Інформація про об’єкт, що було пошкоджено.

Якщо інформація про об’єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), вона підтягнеться автоматично. Якщо інформація про об’єкт відсутностня в ДРРП, ви матимете змогу внести інформацію в ручному режимі. Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву у форматі PDF або отримати її на електронну пошту. Заяву також можна буде подати на порталі Дія за тією ж схемою та фізично в ЦНАП із середини квітня. Для останнього вам знадобиться лише паспорт та РНОКПП.

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

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