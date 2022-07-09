ОСТАННІ НОВИНИ

У річці Стрий виявили потопельника

Наталя Дуляба

|

У п’ятницю, 8 липня, неподалік Стрия в однойменній річці виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у селі Ходовичі, що неподалік від Стрия. Ввечері місцеві виявили тіло невідомого чоловіка у річці Стрий.

На місце прибули рятувальники, які витягнули потопельника на сушу. Його особу наразі встановлюють.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у дозволених місцях, не запливайте на значні відстані і в жодному випадку не йдіть у воду напідпитку!

Нагадаємо, цьогоріч на території Львівської області визначили 23 водойми, де можна безпечно відпочивати. Повний перелік – за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал