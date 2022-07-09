У річці Стрий виявили потопельника

У п’ятницю, 8 липня, неподалік Стрия в однойменній річці виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у селі Ходовичі, що неподалік від Стрия. Ввечері місцеві виявили тіло невідомого чоловіка у річці Стрий.

На місце прибули рятувальники, які витягнули потопельника на сушу. Його особу наразі встановлюють.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у дозволених місцях, не запливайте на значні відстані і в жодному випадку не йдіть у воду напідпитку!

Нагадаємо, цьогоріч на території Львівської області визначили 23 водойми, де можна безпечно відпочивати. Повний перелік – за цим посиланням.

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