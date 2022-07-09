СБУ спіймала корегувальників вогню по Краматорську і Бахмуту

Правоохоронці викрили і затримали двох російських агентів, які розвідували бойові позиції ЗСУ поблизу східного фронту, а також коригували вогонь окупантів по Краматорську і Бахмуту. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Першим кремлівським колаборантом виявився мешканець Краматорська, якого завербував представник ФСБ.

За даними слідства, агент збирав розвіддані щодо дислокації підрозділів ЗСУ і розташування інфраструктурних об’єктів в регіоні. Одержані координати передавав агресору через закриті канали зв’язку.

Надану колаборантом інформацію російські війська використовували для масованих ракетних ударів по Краматорську.

Ще одного зрадника затримали у Бахмуті. Він коригував ворожі обстріли міста. Для цього створив спеціалізовану платформу у Telegram, де оприлюднював рф геолокації переміщення українських Сил оборони.

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