На Херсонщині ЗСУ знищили 3 російські склади боєприпасів

На півдні українські військові знищили три склади боєприпасів та низку ворожої техніки. Зокрема зенітно-ракетний комплекс «Тор». Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Так, у командуванні зазначають, що ситуація на півдні України складна, але контрольована. За добу 1 липня російські окупанти завдали 6 авіаційних ударів по острову Зміїний і по мирних населених пунктах.

«Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат», – йдеться в повідомленні.

У відповідь ЗСУ завдали ударів по складах і опорному пункту окупантів, а також по скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. За попередніми даними, Росія втратила 27 солдатів, зенітно-ракетний комплекс «Тор», самохідну гаубицю «Мста-С», 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Окрім того, українські захисники знищили три склади боєприпасів на Херсонщині, а також збили два російські безпілотники.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 870 військових, 217 літаків та 186 гелікоптерів.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.