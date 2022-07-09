Армія рф поранила 647 дітей в Україні

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 994 дитини: 347 загинули, ще 647 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні загинули 347 дітей (+0 за добу), поранення дістали 647 дітей (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

7 липня внаслідок обстрілів окупантами Бахмута Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2116 закладів освіти, 216 із них зруйновані повністю.

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