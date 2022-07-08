ВРУ припинила повноваження Новинського

Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Вадима Новинського, який сам вирішив скласти депутатський мандат. Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Дострокове припинення депутатських повноважень Вадима Новинського на засіданні 8 липня підтримали 295 парламентаріїв. Ще 64 нардепи не голосували, а двоє – утримались.

«Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення», – написав Железняк.

Нагадаємо, напередодні олігарх Вадим Новинський заявив, що вирішив скласти повноваження народного депутата України, бо хоче зосередитись на гуманітарних проєктах, допомозі постраждалим від війни українцям та на служінні церкві.

Загалом Новинський був тричі нардепом: у Верховній Раді VII скликання увійшов до фракції Партії регіонів, VIII скликання – Опозиційного блоку, а в теперішньому IX скликанні був позафракційним, хоча балотувався знову від Опоблоку.

Нагадаємо, у 2020 році митрополит Онуфрій висвятив олігарха Вадима Новинського у диякони УПЦ МП.

Відомо, що Новинський є основним власником «Смарт-груп», власником блокувального пакета металургійного холдингу «Метінвест» та багатьох інших активів. У 2019 році він потрапив до рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

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