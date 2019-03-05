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Сім українців потрапили до рейтингу мільярдерів Forbes

Наталя Дуляба

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До рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes потрапили семеро українців. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

 

Forbes нарахував в Україні сім людей, чиї статки перевищили позначку у мільярд доларів. Найбагатшим серед них є Рінат Ахметов. Він займає 272-е місце в загальному списку з капіталом у 6 мільярдів доларів.

Далі йдуть Костянтин Жеваго (1511 місце, капітал 1,5 млрд доларів), Юрій Косюк (1605 місце, 1,4 млрд доларів), Віктор Пінчук (1605 місце, 1,4 мільярда доларів), Геннадій Боголюбов (1818 місце, 1,2 мільярди доларів), Ігор Коломойський (1941 місце, 1,1 мільярда доларів) і Вадим Новинський (2057 місце, 1 мільярд доларів).

Зазначимо, перше місце у рейтингу Forbes зберіг засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос.

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