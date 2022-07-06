Новинський складає мандат нардепа

Олігарх Вадим Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата України. Про це він повідомив у Facebook.

Новинський заявив, що зараз він займається проблемами громадян, які постраждали від бойових дій та ініціював Фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці, який відправляє гуманітарну допомогу та ліки в Маріуполь та інші населені пункти України. Парламентар зазначає, що вирішив зосередитись на гуманітарних проектах та служінні церкви.

«В нових драматичних обставинах, які виникли після окупації Маріуполя, я вірю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, соціальній та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики – час і обставини диктують інші пріоритети. Вирішив звільнити повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проектах, розвитку національної економіки, служінні ВПЦ та відновленні зруйнованих храмів. Впевнений, що в цій практичній роботі я зможу бути більш корисним Україні в цілому та людям, які підтримали мене у 2019 році», – заявив Вадим Новинський.

Нагадаємо, що у 2020 році митрополит Онуфрій висвятив відомого олігарха та нардепа від Опоблоку Вадима Новинського у диякони УПЦ МП. У 2019 році Новинський потрапив до рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

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