У Львові попрощаються відразу з чотирма Героями

У суботу, 9 липня, Львів попрощається з Героями Андрієм Ганкевичем, Петром Гаврилівим, Ігорем Івасиком та Олександром Спринчаненим, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовців на Личаківському кладовищі.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитися до церемоній прощань та утриматися у цей час від проведення розважальних заходів чи святкувань.

Об 11.00 розпочнеться Чин похорону Андрія Ганкевича та Петра Гавриліва, о 11.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

О 15.00 розпочнеться Чин похорону Олександра Спринчане та Ігоря Івасика, о 15.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колон вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічні довідки Героїв

Петро Гаврилів (09.07.2000-02.07.2022).

Львів’янин, випускник Львівської гімназії «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов. Опісля навчався в Інституті геодезії Національного університету «Львівська політехніка». Вихованець дитячо-юнацької фізичної школи ФК «Львів». Виступав за «Ниву-Кордію» (с. Жовтанці), «Динамо-Сокіл» (с. Рясне-Руське) та «Камулу» (смт. Романів). Учасник львівського осередку ГО «Легіонерський рух» (раніше – «Традиція і Порядок»).

Із початком повномасштабного вторгнення росії, активно займався волонтерською діяльністю. Згодом вступив до лав добровольчого батальйону територіальної оборони «Реванш», аби боронити Україну від російських окупантів.

У Петра Гавриліва залишилися батьки, молодші брат і сестра.

Андрій Ганкевич (25.11.1976-05.07.2022).

Уродженець міста Самбора Львівської області. Закінчив Національний лісотехнічний університет. Був членом Національної скаутської організації України «Пласт», співзасновник 61-го куреня юнаків імені О. Тисовського. Під час підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року працював у ДП «Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк». Був нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за особистий внесок у підготовку об’єктів інфраструктури до фінальної частини чемпіонату. У 2014 році виконував обов’язки директора аеропорту. Засновник і директор товариства з обмеженою відповідальністю «Інжиніринг і проектування».

Із початком повномасштабного вторгнення росії, добровільно встав на захист України від російських загарбників. Його словами були: «Хто, як не я». Бойовий медик. Служив у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У Андрія Ганкевича залишилися дружина Оксана та четверо дітей.

Олександр Спринчане (13.05.1994-06.07.2022).

Уродженець села Великосілля Чернівецької області. Закінчив Великосільську гімназію імені Іона Германа. У 2010-2013 роках навчався у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» за спеціальністю «оператор комп’ютерного набору та верстки». Вільно володів румунською мовою. Проживав у Львові. Учасник АТО.

Захищав Україну у лавах Збройних сил України у 2013-2018 роках. У 2019 році працював у ТзОВ «Охоронна компанія «Крона», згодом – у ТОВ «ГЛОТ-ЗАХІД».

Із початком повномасштабного вторгнення росії, боровся проти окупантів. Служив у лавах 87-го окремого аеромобільного батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Олександра Спринчане залишилися батьки, дружина, син, брат та батьки.

Ігор Івасик (12.03.1971-05.07.2022).

Львів’янин, навчався у ліцеї №81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради. У школі активно займався легкою атлетикою. У 1989-1991 роках служив у місті Балтійськ. У мирний час займав керівну посаду у логістично-транспортній компанії. Захоплювався полюванням та риболовлею.

Із початком повномасштабного вторгнення росії, одразу став на захист України. Служив у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Ігоря Івасика залишилися батьки та дві доньки.

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