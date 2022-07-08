Росіянину Ігорю Чуркіну оголосили підозру у махінаціях із майном ЛАЗу

Правоохоронці оголосили підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які через нелегальні схеми намагалися зберегти майно збанкрутілого Львівського автобусного заводу. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, ТОВ «Львівські автобусні заводи», власником якого є громадянин рф Ігор Чуркін, взяло значний кредит у державному банку «Укрексімбанк» під заставу свого майна. Олігарх витратив гроші на власний розсуд, а повертати гроші банку відмовився.

При цьому Чуркін не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Тому бізнесмен розробив схему, аби заблокувати аукціон, на якому банк мав продати заставне майно підприємства.

«Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно», – розповідають у ДБР.

Ігорю Чуркіну та керівнику ТОВ «Львівські автобусні заводи» оголосили підозру за статтею 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 20 років тому Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій Львівського автобусного заводу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед «Євро-2012» ЛАЗ постачав автобуси українським містам, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні часи воно називалося «ЛАЗ», «Пасавтотранс», «Завод комунального транспорту», холдингова компанія ЛАЗ, «Львівський автобусний завод», «Львівський автомобільний завод», «Львівські автобусні заводи».

Остаточно свою роботу завод в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені. Власника Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у знищенні підприємства.

Більшість юридичних осіб, які після приватизації володіли заводом та його майном, нині є банкрутами.

Як писав Львівський портал, влітку 2021 року Укрексімбанк продав на відкритих торгах борги збанкрутілого Львівського автобусного заводу. Права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість заводу перед банком більше ніж за 170 млн грн купило ТОВ «Капітал-Фінанс», засновником якої є львівський бізнесмен Максим Чухен.

Ця компанія отримала право на нерухоме та рухоме майно ЛАЗу, яке перебувало в кредитній заставі банку. Йдеться про головний виробничий корпус, монастир ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної, що є пам’яткою архітектури, виробниче обладнання, склади, майстерні та інші приміщення.

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