Борги ЛАЗу продали компанії львівського бізнесмена

Державний «Укрексімбанк» 5 липня продав на відкритих торгах борги збанкрутілого Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). Права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість заводу перед банком за понад 170 млн грн купила київська компанія, власником якої є львівський бізнесмен Максим Чухен, пише Zaxid.net.

В аукціоні з продажу боргів ЛАЗу на платформі «Prozorro.Продажі» взяли участь шість компаній – «Фінансова компанія «Інвесткепітал», «Фінансова компанія «Ю-Бейс», «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», «Орієнс Фінанс», «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та «Капітал-Фінанс».

Стартова вартість лоту становила 76,58 млн грн. Найвищу ціну у підсумку запропонувало ТОВ «Капітал-Фінанс» – 170,01 млн грн. Власник цієї компанії Максим Чухен відомий тим, що є також співвласником компанії, яка невдовзі планує побудувати індустріальний парк ««Спарроу Парк Львів» у промисловій зоні Сигнівка.

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За кілька годин до початку аукціону з продажу боргів ЛАЗу мер Львова пообіцяв, що не допустить житлового будівництва на території колишнього заводу. «Доводжу до відома потенційних інвесторів, що на території заводу потрібно відновити промислове виробництво. Про жодну житлову забудову мова йти не може. Це позиція громади міста. Ми не дозволимо змінити цільове призначення земельних ділянок», – заявив Андрій Садовий.

Загалом за 170 млн грн ТОВ «Капітал-Фінанс» придбало 13 будівель, які належали збанкрутілому ЗАТ «Завод комунального транспорту» – одній з юридичних осіб, яка володіла майном ЛАЗу. Це, зокрема головний виробничий корпус площею 123 тис. м2, колишня актова зала заводу – пам’ятка архітектури місцевого значення «Комплекс монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної» площею 4,3 тис. м2, виробниче обладнання, склади, майстерні та інші об’єкти.

Загалом на території ЛАЗу розташовані понад 30 виробничих та допоміжних будівель, на решту претендують інші кредитори заводу.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ «Капітал-Фінанс» зареєстроване в Києві у жовтні 2019 року. Статутний капітал – 5,05 млн грн. Керівником товариства є Дмитро Ларіонов, власниками – львівський бізнесмен Максим Чухен (90%) та «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кайрос» (10%).

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) — колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Загальна територія заводу перевищує 56 га.

20 років тому Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед «Євро-2012» завод постачав автобуси для українських міст, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні періоди воно називалося «ЛАЗ», «Пасавтотранс», «Завод комунального транспорту», холдингова компанія ЛАЗ, «Львівський автобусний завод», «Львівський автомобільний завод», «Львівські автобусні заводи». Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені. Власника Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у знищенні підприємства.

Більшість юридичних осіб, які після приватизації володіли заводом та його майном, нині є банкрутами.

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