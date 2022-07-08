«Повернись живим» передав ЗСУ 300 сучасних дронів

Фонд «Повернись живим» закупив для українських військових 100 комплексів Atlas латвійського виробництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі фонду.
Так, для українських захисників придбали 100 комплексів Atlas від однойменної латвійської компанії. До комплектів входять 300 дронів, а також планшети та ретранслятори до них. Загальна вартість техніки становить 5 мільйонів євро.
Дрони мають захищені канали зв’язку, їх застосовують для розвідки та коригування артилерійського вогонь. Atlas може вести розвідку протягом 32 хвилин з відривом до 15 кілометрів у будь-яку погоду.
«Це наша перша масова закупівля коптерів подібного класу, спеціально розрахованих на потреби військових», – зауважили у фонді.
Нагадаємо, раніше фонд «Повернись живим» першим отримав офіційне право купувати товари військового призначення за кордоном. Зокрема, це дає дозвіл на закупівлю летального озброєння.
Долучитися до збору коштів для українських захисників можна за посиланням. Підтримати армію також можна через застосунк «Дія».
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Анастасія Диняк