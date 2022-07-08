«Повернись живим» передав ЗСУ 300 сучасних дронів

Фонд «Повернись живим» закупив для українських військових 100 комплексів Atlas латвійського виробництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі фонду.

Так, для українських захисників придбали 100 комплексів Atlas від однойменної латвійської компанії. До комплектів входять 300 дронів, а також планшети та ретранслятори до них. Загальна вартість техніки становить 5 мільйонів євро.

Дрони мають захищені канали зв’язку, їх застосовують для розвідки та коригування артилерійського вогонь. Atlas може вести розвідку протягом 32 хвилин з відривом до 15 кілометрів у будь-яку погоду.

«Це наша перша масова закупівля коптерів подібного класу, спеціально розрахованих на потреби військових», – зауважили у фонді.