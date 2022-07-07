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У Львові розкажуть про українські ікони і мозаїки, які вкрала росія

Андрій Котенський

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Центри Едукації спільно з КУ Інститут міста проведуть другий вебінар із серії лекцій про українську культуру, яку присвоїла росія. На ньому розкажуть про українські ікони та мозаїки, які вкрали чи вивезли за межі нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зустріч розпочнеться 9 липня о 14:00 годині. Вона відбуватиметься онлайн-форматі на платформі Zoom.

Спікер заходу – Діана Клочко, мистецтвознавиця, кураторка виставок. Вона є редакторкою та перекладачкою, авторкою книги «65 українських шедеврів. Визнані і неявні», заслуженою працівницею культури України.

На зустрічі Діана розкаже про:

  • ікони, які в різний час були забрані з українських земель до російських музеїв;
  • мозаїки та мозаїчні фрагменти: де і хто їх створював;
  • про те, якими можуть бути шляхи повернення цінностей до України.

Участь у заході безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://bit.ly/3yNOYpc. Організатори будуть вдячні за благодійні внески для 125 бригади.

До слова, перший вебінар був присвячений княжій добі та скарбам, які забрала росія.

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