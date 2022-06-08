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Серія вебінарів про українську культуру, яку вкрала росія. Як записатися

Андрій Котенський

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Центри Едукації спільно з Інститутом міста запускають серію лекцій про українську культуру, яку привласнила і вкрала росія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перше заняття буде присвячене княжій добі – цінностям та скарбам князів України, які були забуті, вкрадені чи вивезені за межі нашої країни росією. Перша зустріч розпочнеться 11 червня в 12:00 онлайн через платформу Zoom.

Спікерка вебінару – Діана Клочко – мистецтвознавиця, кураторка виставок, авторка книги «65 українських шедеврів. Визнані і неявні», заслужена працівниця культури України.

На зустрічі можна буде довідатися про:

  • Скарби, які в різний час були забрані з українських земель до російських музеїв.
  • Жіночі прикраси, які ховали в момент смертельної небезпеки у княжі часи (ХІ-ХІІІ ст.), про те, де і хто їх створював, а також чому вони мають таку високу мистецьку цінність в усьому світі.
  • «Переміщення» українських цінностей, зокрема й найбільших за об`ємом скарбів, і про те, якими можуть бути шляхи повернення їх до України.

Реєстрація за посиланням: bit.ly/3x.

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