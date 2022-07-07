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Львівські десантники знищили танк та зупинили наступ росіян

Ольга Денисяка

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Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади знищили ворожий танк, який намагався прикривати піхоту окупантів. Після цього росіяни залишись без прикриття та відмовились від наступу. Про це йдеться у Facebook 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, в результаті грамотно спланованої тактичної операції львівські десантники знищили ворожий танк, який намагався прикривати вогнем піхоту окупантів. Коли танк був ліквідований, атака противника «захлинулася» і його піхота, залишившись без прикриття, відмовилась від подальших наступальних дій.

«Локальну перемогу над ворогом на східному напрямку нещодавно здобули штурмові підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади. Отак, крок за кроком, спалюючи танк за танком, ЗСУ і здобуде перемогу. Слава ДШВ!Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно львівські десантники, які воюють на сході України, побили свій рекорд за кількістю знищеної техніки ворога. Детальніше про це читайте за посиланням.

Довідково:

80-та окрема десантно-штурмова бригада – це військове з’єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бригада базується у Львові.

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