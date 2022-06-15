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Львівські десантники побили рекорд за кількістю знищеної техніки ворога

Наталя Дуляба

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13 червня львівські десантники побили свій рекорд за кількістю знищеної на сході України техніки російських окупантів. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Перший свій кількісний рекорд бійці львівської «вісімдесятки» встановили у травні, коли окупанти намагались навести понтонну переправу через Сіверський Донець. Тоді за дві доби артилеристи розбили 73 одиниці ворожої техніки: танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери.

Тепер артилеристи з «вісімдесятки» перевищили свої попередні досягнення. Так, 13 червня під час вогневого ураження російських військ у районі одного з населених пунктів на сході України знищено:

  • два комплекси реактивної системи залпового вогню 9К57 «Ураган» (калібр 220 мм),
  • бойову заряджаючу машину (БТЗМ) до «Урагану»,
  • бронетранспортер,
  • бронеавтомобіль «Тигр»,
  • дві вантажівки,
  • склад із боєприпасами (ймовірно, з ракетами до «Урагану»).

Водночас того ж дня бійці 80 бригади протитанковим ракетним комплексом «Стугна» спалили ворожий танк і бойову машину піхоти.

«Ще на початку російського вторгнення, у березні, інший підрозділ ЗСУ також знищив один комплекс РСЗВ 9К57 “Ураган”, експортна вартість якого становить приблизно 10 мільйонів доларів. І от тепер колекцію ліквідованої “серйозної” техніки окупантів поповнили на дві одиниці львівські десантники. А це значить, що на 20 мільйонів доларів зменшили бюджет країни-агресора», – додають у 80 бригаді.

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