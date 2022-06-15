Львівські десантники побили рекорд за кількістю знищеної техніки ворога

13 червня львівські десантники побили свій рекорд за кількістю знищеної на сході України техніки російських окупантів. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Перший свій кількісний рекорд бійці львівської «вісімдесятки» встановили у травні, коли окупанти намагались навести понтонну переправу через Сіверський Донець. Тоді за дві доби артилеристи розбили 73 одиниці ворожої техніки: танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери.

Тепер артилеристи з «вісімдесятки» перевищили свої попередні досягнення. Так, 13 червня під час вогневого ураження російських військ у районі одного з населених пунктів на сході України знищено:

два комплекси реактивної системи залпового вогню 9К57 «Ураган» (калібр 220 мм),

бойову заряджаючу машину (БТЗМ) до «Урагану»,

бронетранспортер,

бронеавтомобіль «Тигр»,

дві вантажівки,

склад із боєприпасами (ймовірно, з ракетами до «Урагану»).

Водночас того ж дня бійці 80 бригади протитанковим ракетним комплексом «Стугна» спалили ворожий танк і бойову машину піхоти.

«Ще на початку російського вторгнення, у березні, інший підрозділ ЗСУ також знищив один комплекс РСЗВ 9К57 “Ураган”, експортна вартість якого становить приблизно 10 мільйонів доларів. І от тепер колекцію ліквідованої “серйозної” техніки окупантів поповнили на дві одиниці львівські десантники. А це значить, що на 20 мільйонів доларів зменшили бюджет країни-агресора», – додають у 80 бригаді.

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